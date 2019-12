Невил го прекина интервјуто на Мурињо поради киксот на Де Хеа (ВИДЕО)

Мурињо даваше интервју за Скај Спортс, телевизија за која и Гери Невил рабори како коментатор, кога беше прекинат за момент поради шокантната реакција на поранешниот капитен на Манчестер јунајтед.

– Вие работевте како стручен коментатор, што мислите за ова непрофесионално однесување на Невил – го праша коментаторот, Мурињо кој веднаш одговори:

– Мислам дека Гери не може да ја скрие својата врска со Манчестер Јунајтед, но е одличен коментатор.

😂 It’s fair to say @GNev2 could not believe what he was seeing there, watching David De Gea’s error.

Watch Super Sunday live on Sky Sports PL now 📺 pic.twitter.com/mVlxy7KubR

— Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) December 22, 2019