НЕВЕРОЈАТНО: Фудбалерите на Салцбург и при прослава на триумфот во Купот држат растојание (ВИДЕО)

Екипата на Ред Бул Салцбург вчера триумфира во финалето на австрискиот куп откако со убедливи 5:0 го совлада тимот на Лустенау.

Но, поимпресивно од убедливата победа беше начинот на прослава на триумфот, Австријците уште еднаш покажаа колку сериозно ја сфаќаат ситуацијата со пандемијата на коронавирусот.

Имено, тие на победничкиот пиедестал беа одвоени на „безбедно“ растојание и сите од своето обележано место скокаа и пееја додека капитенот го креваше пехарот.

This is what a socially-distanced trophy lift looks like, demonstrated by Austrian Cup winners Red Bull Salzburg.

