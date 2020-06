Неверојатни снимки од Франција: Банди маршираат по улиците и пукаат во воздух(ВИДЕО)

Француската интервентна полиција е испратена во Дижон за да го спречи насилството кое таму изби во текот на судирите на сопернички емигрантски банди кои траат четири ноќи по ред.

Снимките кои изминатите неколку дена почнаа да кружат на интернет изгледаат како да доаѓаат од боиштата во Сирија, каде изминатите години во хаотичната војна учествуваа мноштво вооружени фракции, вклучувајќи ја и Исламската држава и слични исламистички екстремисти.

Меѓутоа, овие снимки доаѓаат од европска земја која не е во војна – Франција. На нив, тешко вооружена група маскирани луѓе, која изгледа како паравоена формација, позира пред камерите со пушки, пиштоли, метални шипки и барем една секориа, извикувајќи пароли на француски со изразен странски акцент.

Парадираат на улица со пушки и пукаат во воздух

На други снимки може да се види и слушне како истата воооружена група парадира на улица пукајќи од своето оружје во воздух. Но овде очигледно не се работи за прослава, туку за застрашување на непријателот – или целиот град.

Сето ова, имено се случува во францускиот град Дижон, тврди независниот белгиски новинар со грчко потекло Сотири Димпиноудис, кој снимките ги објави на Твитер. Автентичноста на снимката сепај не може независно да се потврди

„Видеото кое сега го гледате не е снимено во Сирија или некаде на Блискиот Исток, туку на улиците на Дижон во Франција денеска… Членовите на бандите владеат на улиците, тешко вооружени…“, напиша Димпиноудис покрај една од снимките кои ги објави во понеделникот.

#Breaking: Heavy armed gang members, and riots are out in the streets of #Dijon in #France today, shooting their rifles and pistols up in the air has made many civilians scared. pic.twitter.com/AXIfWm9lSO

— Sotiri Dimpinoudis (@Sotiridi1) June 15, 2020