Неверојатни сцени во октагонот: ММА борец по победата му се нафрли на судијата (ВИДЕО)

ММА борецот Ахмад Ал Дармаки направи неверојатна глупост на својот последен настап поради кој остана без победата.

Борецот од Обединетите Арапски Емирати на борба во неговата земја имаше одлична борба против Богдан Кириленко, тој кон крајот на првата рунда успеа со гушење да го натера противникот да ја предаде борбата. Но, тогаш се случија неверојатни сцени во ММА спортот.

Еден од најдобрите судии во ММА, Марк Годард, откако виде дека Кириленко тапка и ја предава борбата, тргна да ги раздвои борците, но Ал Дармаки не престана да го гуши својот противник. Судијата Гордард мораше да употреби сила за да ги раздвои борците, а потоа нервозниот Ал Дармаки почна да се бутка со судијата и сакаше да го фати за вратот.

Откако се раздвоија, Ал Дармаки почна да ја слави победата, но неговата радост кратко траеше бидејќи судијата го дисквалификува и му ја одзеде победата.

Ahmad Al Darmaki was just DQ’d after he refused to release an RNC against Bogdan Kirilenko. Things got physical between him and ref Marc Goddard.#UAEWarriors12 pic.twitter.com/XF1azA1Jzs

— caposa (@Grabaka_Hitman) July 31, 2020