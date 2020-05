Неверојатна сцена во Романија, министер даваше изјава облечен само по гаќи (ВИДЕО)

Романскиот министер за спорт, Јонут-Мариан Строе се јави во емисија во живо на телевизија при што ја шокира јавноста.

Опуштениот министер не се надеваше дека камерата ќе му направи проблеми, таа во еден момент падна од местото на кое беше поставена и откри дека министерот носи само гаќи.

Водителите во студиото беа шокирани , додека министерот продолжи да зборува како ништо да не се случило.

This is the viral of the weekend! Romanian Sports Minister went live on TV and… Just watch the TV host’s reaction! :)) pic.twitter.com/ik3S8AlKVT

— Emanuel Roşu (@Emishor) May 24, 2020