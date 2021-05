Нетанјаху за одлуката на ОН: Ги охрабруваат терористите ширум светот

Today's shameful decision is yet another example of the UN Human Rights Council's blatant anti-Israel obsession.

Нетанјаху оцени дека „оваа пародија го исмева меѓународното право и ги охрабрува терористите ширум светот”.

Советот за човекови права на ОН денесдка во Женева донесе одлука да отвори меѓународна истрага за злосторствата извршени за време на 11-дневниот конфликт меѓу Израел и палестински Хамас во Газа.

This while depicting as the "guilty party" a democracy acting legitimately to protect its citizens from thousands of indiscriminate rocket attacks. This travesty makes a mockery of international law and encourages terrorists worldwide.

— Benjamin Netanyahu (@netanyahu) May 27, 2021