Нетанјаху објави фотографија направена со вештачката интелигенција, на која му ја доделува Нобеловата награда за мир на Трамп
Израелскиот премиер Бенјамин Нетанјаху објави вештачки генерирана (ВИ) слика од себе како му го доделува Нобеловиот медал за мир на Доналд Трамп, во услови на растечки шпекулации дека американскиот претседател би можел да ја добие наградата денес.
На сликата, објавена на профилот на Нетанјаху со рејтинг X, Трамп ги крева рацете во воздух, носи преголем медал и е опсипан со конфети пред навивачка толпа што мавта со израелски знамиња.
Над американскиот претседател виси транспарент на кој пишува „мир преку сила“.
Give @realDonaldTrump the Nobel Peace Prize – he deserves it! 🏅 pic.twitter.com/Hbuc7kmPt1
— Prime Minister of Israel (@IsraeliPM) October 9, 2025
„Дајте му ја Нобеловата награда за мир на Доналд Трамп – тој ја заслужува“, се вели во описот.
Објавата доаѓа во услови на растечки шпекулации дека американскиот претседател ќе добие награда откако израелската влада го одобри неговиот предлог за прекин на огнот и размена на заложници со Хамас за одбележување на втората годишнина од масакрот на 7 октомври.
Трамп во средата објави дека Израел и Хамас се согласиле на првата фаза од прекинот на огнот по неколкудневни индиректни разговори во Египет.
Владата на Нетанјаху во четврток соопшти дека дала конечно одобрение за поддршка на договорот, по 734 дена војна.
Во соопштението од кабинетот на израелскиот премиер се вели: „Владата штотуку одобри рамка за ослободување на сите заложници – и мртви и живи“.