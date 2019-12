Нереди по „Ел Класико“, 55 повредени и 9 уапсени демонстранти (ФОТО)

Неколку илјади демонстранти кои се залагаат за независност на Каталонија, се собраа во близина на „Камп Ноу“ во обид да предизвикаат прекин на најголемото фудбалско дерби.

Водачи на демонстрациите беше движењето „Демократско Цунами“ кои се залагаат за независност на Каталонија, а во последните неколку месеци протестираат барајќи и ослободување на каталонските политичари кои беа уапсени од владата во Мадрид.

