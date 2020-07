Непријатно изненадување на Федерер, на 12-годишна швајцарска сензација идол му е Ѓоковиќ

Најновиот тениски талент на кого му се препишува голема иднина, Флин Рихтер, има само 12 години но без никаков проблем ги победува и две години постарите тенисери, а весникот „Блик“ овие заслуги му ги препишува поради Аспергеровиот синдром.

Како што пренесува швајцарскиот весник, младиот Рихтер е најдобар тенисер во Европа во категориите до 12 и до 14 години.

Keep the left face in mind -> Flynn Richter, 11 years old, is the Swiss #tennis champion U12. I have not seen such a talented player at this age before, incredible hands all-court, moving ultra-fast, and fulfilling a zero-mistake policy. Sponsors!!!!! pic.twitter.com/0pP01FYZEZ

— Javier Perez-Ramirez (@catalysis_eth) September 21, 2019