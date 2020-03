Непозната девојка запеа пред Селин Дион: Музичката ѕвезда го запре автомобилот, а нејзината реакција ќе ве воодушеви! (ВИДЕО)

Познатата пејачка Селин Дион доживеа вистинско изненадување, откако таа излегуваше од еден хотел во Њујорк.

Девојка по име Фрејда Соломон запеа пред големата музичка ѕвезда, додека таа беше во автомобилот.

Кога го слушна нејзиниот глас, Селин му рече на возачот веднаш да го запре возилото за да може внимателно да ја слушне младата дама како пее.

Откако Фрејда ја отпеа својата песна, Селин Дион ја поздрави и го пофали нејзиниот глас.

– Ти си прекрасна – возврати Фрејда.

Снимката од овој настан стана вирална на социјалните мрежи.

Погледнете го тој момент:

Lucky fan gets to sing to Celine Dion as she leaves her hotel.

Source: @musicbyfreida #nairatimes #singing #celinedion pic.twitter.com/xwLKeo5tDG

— nairatimes (@thenairatimes) March 4, 2020