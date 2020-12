Необични податоци од пет лиги го објаснуваат „новото нормално“

Фудбалскиот свет драстично се промени за само една година и тоа „благодарение“ на пандемијата на коронавирусот.

Пандемијата ги „избрка“ навивачите на трибините, сите екипи имаат финансиски проблеми, а во такви услови некои екипи подобро се снајдоа од останатите и тоа по долго време.

Една од најголемите светски обложувалници Вилијам Хил издвои пет лиги во кои на врвот на табелата има изненадувања, односно екипи кои подолго време беа далеку од врвот.

Така Атлетико Мадрид е лидер во Ла Лига за Божиќ за прв пат по 1995 година. Во француската Лига 1 лидер е Олимпик Лион кој последен пат за Божиќ бил најдобар бил 2008 година.

Најголема фудбалска бајка во Европа е Милан кој е најдобар во Серија А. „Росоњерите“ згора на тоа се единствена непоразена екипа во петте најсилни лиги во Европа и Божиќ го дочекаа на првото место во Серија А по прв пат по 2011 година.

Во Шкотска незадржлив е Ренџерс кој е на добар пат да ја прекине доминацијата на Селтик и по цели 10 години се лидери на табелата во шкотската Премиер лига.

Слична приказна е и во Португалија каде е прекинат монополот на Бенфика и Порто и по седум години лидер на табелата е Спортинг Лисабон.

