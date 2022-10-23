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ВОЈНА ВО УКРАИНА
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Ненад Димитријевиќ меѓу најефикасните во новата победа на Уникс Казан
Денеска во рамките од руската ВТБ кошаркарска лига составот на Уникс Казан славеше дома над Локомотив Кубан со 83:75.
Повторно блескаше македонскиот репрезентативец Ненад Димитријевиќ кој беше втор стрелец во победата со 15 поени.
Поефикасен од нашиот плејмејкер беше само Французинот Луис Лабејри со 19 поени.
Победа забележа и ЦСКА Москва на македонскиот тренер Емил Рајковиќ убедливо кај Саратов со 75:102.
ЦСКА Москва и Уникс Казан се единтвените во шампионатот без пораз и со максимален учинок 5-0 се наоѓаат на првите две позиции.
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