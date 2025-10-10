Нема прошка: Казна од еден милион левови за „надуените цени“ во бугарските маркети!
Од 9 октомври, бугарските власти почнаа да ги казнуваат трговците кои произволно ги „надувуваат“ цените без да имаат објективни причини за тоа. Санкциите можат да достигнат еден милион лева. Најголемите синџири ќе бидат најстрого казнети за „шпекулации“. Грејс периодот, во кој контролните органи не изрекуваа казни според Законот за воведување на еврото, туку само пишуваа рецепти, заврши, предупредува Телеграф.бг. Според законот, трговците мора да го оправдаат секое зголемување на цената со објективни економски фактори. Тие се должни и да презентираат докази на контролните органи за да го мотивираат зголемувањето на цената. Законот, исто така, наведува што се смета за објективни економски фактори.
Препорачано
Станува збор за околности кои се „надворешни за трговецот кој им обезбедува стоки и услуги на потрошувачите, документирани промени во трошоците за производство, испорака, складирање и продажба, како и регулаторни промени, вонредни околности – виша сила и други фактори кои имаат директно и значајно влијание врз цената на чинење“. Цените мора да бидат напишани на етикетите во евра и левови, без да се доведуваат во заблуда потрошувачите. Забраната за неоправдано зголемување на цените е во сила од 8 август. Се однесува на целиот период на двојно означување на цената до 8 август 2026 година.
Целта на ограничувањето е да се спречат шпекулативни зголемувања на цените на стоките и услугите поради воведувањето на еврото. Сепак, до 8 октомври, на трговците им беше даден грејс период од два месеци за да ги усогласат своите активности со барањата на Законот за евро, без да бидат предмет на санкции. Во овој период, контролните органи пишуваа само рецепти. Сега казната за секој што ќе стори или дозволи неоправдано зголемување на цената ќе биде од 1.000 до 10.000 лева. За правни лица и самостојни претприемачи, овој прекршок ќе биде казнет со парична казна од 5.000 до 100.000 лева, а во случај на повторено прекршување – од 10.000 до 200.000 лева.