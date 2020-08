Нема да можете да им одолеете на овие прекрасни мафини со само четири состојки! (ВИДЕО)

View this post on Instagram

3-Ingredient Flourless Chocolate & Blueberry Banana 🍌 Muffins 🍫

Ingredients (for 12 servings)⁣
* 9 bananas⁣
* 1 ½ cups nut butter (360 g), of choice⁣
* ½ cup cocoa powder (60 g)⁣
* 1 ½ cups blueberry (150 g)⁣
⁣
⁣
Preparation⁣
1. Preheat oven to 350°F (180°C).⁣
2. In a bowl, mash the bananas with a fork.⁣
3. Add nut butter and mix until combined.⁣
4. Divide the batter into two bowls.⁣
5. Add cocoa powder to one bowl of batter and mix well.⁣
6. Add the blueberries to the other bowl of batter and mix well.⁣
7. Add the batter to a muffin tin.⁣
8. Bake for 18-20 minutes.⁣
9. Let muffins cool.⁣
10. Enjoy!