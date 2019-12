Нејмар повторно заедно со Меси и Суарез! (ФОТО) - Слободен печат

Заедничка слика која би можела многу да им значи на навивачите на каталонскиот клуб, вистински фудбалски мајстори на терените, Лионел Меси, Луис Суарез и Нејмар („МSN“).

Во првата нивна сезона во Барса во 2014 година ги освоија титулите на Светското клупско првенство, „Ла Лига“, шпанскиот Куп и Суперкуп и Лигата на шампионите. Севкупно реализираа 131 гол во сите натпреварувања.

Luís Suárez renewed his votes with his wife Sofia and his great partners couldn't miss the party. Messi, Neymar and Suárez met again.

The MSN, the attacking trio of the century 💫 pic.twitter.com/N6vxCunUnz

