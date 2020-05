„Не ви е тоа милениче“: Посвоиле дете со аутизам, го користеле за прослави и сликање, па го вратиле (ВИДЕО)

Мика додаде дека Хакси сега се наоѓа во друго семејство кое поеднакво го сака. Рече и дека неговата нова мајка има медицинско искуство и веројатно може повеќе да му помогне.

ЈуТјуберката Мика Стауфер и нејзиниот сопруг Џејмс пред две години посвоиле аутистично дете од Кина, а сега потврдија дека детето одлучиле повторно да го вратат на посвојување, зошто, како што велат, детето имало посебни потреби за кои не биле свесни кога се одлучиле да му дадат покрив над галава.

Оваа вест ја објавија во седумминутно видео на ЈуТјуб, кое предизвика лавина коментари.

I can’t believe you @MykaStauffer

Huxley wasn’t a pet, and you brought him into your children’s lives. Then you ripped that from them. You never would’ve done that had he been your biological child. Horrible.

— emily (@emilyopinions) May 27, 2020