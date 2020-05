Не успеав во Реал Мадрид поради расизам, требаше да бидам белец

Поранешниот колумбиски репрезентативец, Фреди Ринкон, кој најголем дел од кариерата ја помина во бразилските екипи, Палмеираш, Коринтијанс, Сантош и Крузеиро, но две години играше и во Реал Мадрид (1995-1997).

Ринкон сепак нема добро искуство од времето поминато на „Сантијаго Бернабеу“ и според него тоа е поради расизам.

Un ex futbolista del Real Madrid acusa al club de racismo.

El internacional colombiano, Freddy Rincón, jugó para el Real Madrid en la temporada 1995-1996, después de lo cual fue transferido a Palmeiras, Brasil.

No estuve blanco por esto no podría imponerme .

😲😲😲🤐🤐🤐 pic.twitter.com/DshUyLhDuP

— Enzo Vikingo (@EnzoVikingo) May 1, 2020