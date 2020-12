„Не бидете слаби будали“: Трамп не се откажува, повторно тврди дека Бајден изгуби на изборите

Американскиот претседател Доналд Трамп денеска повторно изјави дека новоизбраниот претседател Џо Бајден не е победник на претседателските избори на 3 ноември.

„Тој не победи на изборите. Тој загуби убедливо во сите шест колебливи држави. Потоа додадоа стотици илјадници гласови во секоја од нив и беа фатени”, напиша Трамп на Твитер.

He didn’t win the Election. He lost all 6 Swing States, by a lot. They then dumped hundreds of thousands of votes in each one, and got caught. Now Republican politicians have to fight so that their great victory is not stolen. Don’t be weak fools! https://t.co/d9Bgu8XPIj

