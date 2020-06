НБА ѕвездите ретерираат: Не можеме да запреме сила каква што е НБА, но повеќе не сме робови

Центарот на Лос Анџелес лејкерс, Двајт Хауард, ги објасни своите ставови за бојкотот на продолжението на сезоната.

Хауард заедно со Кајри Ирвинг се најзвучните имиња во НБА лигата кои беа најгласни за бојкот на продолжувањето на сезоната за да се поддржат протестите против расизмот и полициската бруталност во САД.

Хауард беше дел од видео конференцијата која ја организираше Ирвинг и на која беше побарано кошаркарите да одбијат да ја доиграат сезоната.

Сега откако оваа иницијатива не наиде на одобрување кај поголемиот дел од кошаркарите бидејќи тие се револтирани од дволичноста на иницијаторите кои се едни од најплатените играчи во НБА лигата, Двајт Хауард ретерира во своите ставови за бојкот и најави дека ќе ја поддржи секоја одлука која ќе ја донесат неговите колеги.

Lakers center Dwight Howard: “Leaders sometimes become self serving and forget the people that they are supposed to represent…We support the NBA but in order to do that properly we must support every single one of us that represents that name.” https://t.co/OAhwAkdoM2

— Shams Charania (@ShamsCharania) June 17, 2020