НБА играчите збеснаа во карантин: Се натпреваруваат кој побрзо ќе испие пиво

Строгите медицински протоколи наметнати од НБА лигата, ги натераа кошаркарите на 22. екипи кои ќе учествуваат во завршницата од сезоната, најголем дел од времето да го поминуваат во своите соби.

Научени на лагодниот живот, строгите правила во Дизни Ворлд во Орландо ги збесна поголем дел од кошаркарите. Многумина од нив играат видео игри, дел одат на риболов, а друг дел од нив одлучија да си најдат нов предизвик за забава бидејќи до октомври нема да смеат да го напуштат комплексот на Дизни во Орландо.

Бекот на Њу Орлеанс пеликанс, Џеј Џеј Редик одлучи да ги предизвика кошаркарите во брзо пиење на пиво од лименка и неговиот предизвик беше прифатен од поголем број играчи.

Sorry meant to post this earlier. Multitasking post practice. @budlight @NBABubbleLife pic.twitter.com/pBsau1SHoQ

— JJ Redick (@jj_redick) July 12, 2020