НБА играчите во вербална војна со претседателот на САД: Гајле ми е дали Трамп гледа НБА

Дел од кошаркарите веднаш возвратија на твитот на Трамп во кој објави дека кошарката за него не постои.

Утринава по пауза од четири ипол месеци НБА лигата се врати, во Дизни Ворлд во Орландо се одиграа првите два натпревари, а тие започнаа со заедничко клечење при интонирањето на химната во знак на поддршка во борбата против расизмот.

Ваквиот потег наиде на големо одобрување на поголем дел од спортската јавност во САД, но не и кај претседателот Доналд Трамп.

„Се радувам на враќањето на спортот, но секој пат кога ќе видам како кошаркарите клечат во текот на изведување на химната, што е знак на големо непочитување кон нашата земја и знаме, кошарката за мене е готова“, напиша Трамп на својот Твитер профил.

Every player, coach and ref takes a knee during the national anthem before the Pelicans-Jazz game pic.twitter.com/LZy1A6s8VM

— Bleacher Report (@BleacherReport) July 30, 2020