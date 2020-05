НБА играч шокиран од несериозноста на луѓето: Вие сте идиоти (ВИДЕО)

Кошаркарот на Мајами хит, Мајс Ленард, на својот Твитер профил објави видео на кое голема група на луѓе ужива на забава во време на пандемија на коронавирусот.

Играчот на Мајами остана во шок кога забележа дека голем број на луѓе се забавуваат на базен на езерето Озарк во Мисури, и тоа во време кога коронавирусот во САД одзема околу илјади животи на ден.

Иако САД е најзагрозената земја на светот со 1.7 милиони луѓе кои се позитивни на ковид-19 од кои досега се починати повеќе од 99.000 лица, се чини дека добар дел од граѓаните се однесуваат како да нема никаква опасност по нивното и здравјето на останатите лица.

Шокираниот кошаркар на Мајами одлучи да го објави видеото на кое стотици луѓе уживаат и се забавуваат.

„Сите вие сте идиоти“, напиша Ленард на својот профил на Твитер.

Anddddd… you are all a bunch of IDIOTS. Period. https://t.co/TbyyekXOhm

— Meyers Leonard (@MeyersLeonard) May 24, 2020