НБА: Бојкотира Милвоки, не го игра натпреварот со Орландо! (ВИДЕО)

Кошаркарите на Милвоки Бакс го бојкотираа петтиот натпревар од првата во НБА плеј-офот против Орландо Меџик. Екипата на Милвоки ова го направи, сметајќи дека нивната порака поврзана со борбата против полициската бруталност и расната нееднаквост во САД, која доста гласно ја испратија, не е доволно слушната од нивна страна.

Ова доаѓа после новите случаи на полициската бруталност кон Афро-американците и новите докази за расизам, вонредната состојба во Висконсин поради застреланиот Џејкоб Блејк.

Бакси во соблекувалната се договорија да го бојкотираат мечот, додека нивниот противник излезе на терен и тргна со загревање.

Magic players leaving the floor, Bucks not leaving their locker room, officials have a serious discussion. pic.twitter.com/qQEMfJUy3w

— Hoop Central (@TheHoopCentral) August 26, 2020