Навивачите се кренаа против ВАР: Ја убива играта - Слободен печат

Имплементацијата на ВАР –технологијата во Премиер лигата им донесе многу главоболки на екипите но и на навивачите кои одлучија да тргнат во „војна“ со видео технологијата.

На првиот денешен натпревар од 22. Коло во Премиер лигата помеѓу Кристал Палас и Арсенал, домашните навачите го искажаа својот револт од ВАР-технологијата.

Фановите сметаа дека дека консултацијата на судиите директно влијае на резултатот, играта и атмосферата и поради тоа на свој начин покааа дека се против видео технологијата.

„Ја убива страста, ја убива атмосферата, ја убива играта. Крај за ВАР“, стои на транспарентот на фановите на Кристал Палас, а поддршка на социјалните мрежи добиваат и од останатите навивачите на премиерлигашите.

