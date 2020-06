Навивачите на Наполи заборавија на коронавирусот, 100.000 фанови на улиците го славеа триумфот во Купот (ФОТО)

Екипата на Наполи чиј член е и македонскиот репрезентативец, Елиф Елмас, вчера вечер по подобро изведување на пенали успеа да го совлада Јувентус и да дојде до шестиот триумф во Купот на Италија, а со тоа иницира навивачите да слават на улиците во Неапол.

Триумфот на Наполи на „Олимпико“ во Рим претставуваше мотив за вистинско лудило во Неапол каде фановите заборавија дека Италија беше една од најпогодените земји од пандемијата на коронавирусот.

Thousands of Napoli fans waiting for the team at the train station in Naples. 🏆💙 #NapoliJuventus https://t.co/iLMIsAL9TU

— Everything Napoli (@NapoliAndNaples) June 18, 2020