Навивач со скутер го пренесе Ѓорѓевиќ до сала, тој му се оддолжи со победа над Милано

Поранешниот селектор на Србија, а сега тренер на Виртус Болоња, Александар Ѓорѓевиќ, на интересен начин пристигна во салата пред одигрување на третиот натпревар од финалето во италијанскиот шампионат против Милано.

Ѓорѓевиќ заглави во сообраќаен хаос во Болоња, но во тие моменти го спаси еден навивач на Виртус кој со скутер го однесе тренерот до салата.

Тренерот за гестот на навивачот му се оддолжи со тоа што неговиот тим славеше со убедиви 76:58 против Милано и се наоѓа на само една победа од освојување на титулата бидејќи води со 3:0 во победи.

Sasha Djordjevic was stuck in traffic before Game 3 of the Serie A Finals but he managed to arrive in time for the pre-game speech only thanks to a Virtus Bologna fan that brought him to the arena on scooter, La Repubblica reports pic.twitter.com/Io5xlWEg1D

