НАСА потврди: На Месечината има вода

Администраторот на НАСА, Џим Бриденстин на Твитер соопшти дека за првпат е пронајдена вода на површината на Месечината.

„Потврдивме вода на осветлената страна од површината на Месечината за првпат користејќи СОФИА телескоп. Се уште не знаеме дали можеме да го користиме како ресурс, но знаењето дека има вода на Месечината е клучно за нашите истражувачки планови.“, соопшти Бриденстин.

Тој најави дека повеќе информации ќе се споделат на конференцијата на НАСА.

NEWS: We confirmed water on the sunlit surface of the Moon for the 1st time using @SOFIAtelescope. We don’t know yet if we can use it as a resource, but learning about water on the Moon is key for our #Artemis exploration plans. Join the media telecon at https://t.co/vOGoSHt74c pic.twitter.com/7p2QopMhod

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 26, 2020