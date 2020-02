Наполи поблиску до куп финалето, цел меч за Елмас на „Џузепе Меаца“! (ВИДЕО) - Слободен печат

Нашиот играч целосно ја доби довербата од тренерот на „наполитанците“ Џенаро Гатузо, а „Дијамантот“ дефинитивно не ги разочара навивачите.

Денеска во првиот натпревар од полуфиналето во фудбалскиот Куп на Италија, на „Џузепе Меаца“ триумфираше Наполи со 0:1 против екипата на Интер.

Целиот меч во Милано го одигра македонскиот репрезентативец Елиф Елмас кој вечерва ја доби целосно довербата од тренерот на „наполитанците“, Џенаро Гатузо.

Fabian Ruiz take a bow son what a way to give Napoli the lead over Inter pic.twitter.com/XkNrn9H8wa

— Reagan Tinka 🔰 (@EasyMoneySnipa6) February 12, 2020