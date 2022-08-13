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ВОЈНА ВО УКРАИНА

Напаѓачот на Ружди е задржан во притвор за обид за убиство

К.С.
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ФОТО: Салман Ружди по нападот на пат кон болница - EPA EFE/@HoratioGates3

Човекот осомничен за прободување на британскиот писател Салман Ружди е задржан во притвор без кауција, откако беше обвинет за обид за убиство и напад, соопшти денеска њујоршката полиција.

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Осомничениот напаѓач, 24-годишниот Хади Матар од Фервју, Њу Џерси, денеска е пренесен во притвор во округот Чаутаука.

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