Напад со нож во трговски центар: Повеќе луѓе избодени, едно лице подлегна на повредите

Во трговски центар во Орегон, се прободени повеќе луѓе, пренесува Асошиејтед прес. Според нив во овој немил настан убиено е едно лице.

Според првичните информации, градската полиција во Бејвертон излегла на лице место во трговскиот центар „Мареј Хил“. Инаку полицијата е веднаш повикана, за грабеж на банка.

Multiple stabbing victims at the Murray Hill shopping center at SW Murray Blvd / SW Teal Ave. Washington County Major Crimes team responding.

Според полицијата, напаѓачот е уапсен и веќе не постои никаква опасност за посетителите.

Murray Hill stabbing suspect has been apprehended and is no longer danger to the public.

