Наместо во карантин, Систо возеше 27 часа до Копенхаген

На таков потег се реши поради заразата во Шпанија и суспензијата на сите летови, па единствена опција што му преостана беше да седне зад волан.

Пионе Систо ја прекрши клупската дисциплина во шпанскиот фудбалски клуб Селта од Виго. Наместо да биде во карантин, како што пишува „Марка“, заедно со неговата сестра го започна патот низ пола Европа до Скандинавија.

Данскиот фудбалер влезе во автомобил и возеше 27 часа до Копенхаген во „бегството” од Шпанија и тамошната ситуација со коронавирусот.

Celta Vigo winger Pione Sisto drove 3000 km from Vigo, Spain to his home country Denmark amid Spain’s lockdown, according to @DCVigo. https://t.co/X15ea0ZiZK

— Get Spanish Football News (@GSpanishFN) March 28, 2020