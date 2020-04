Најтажен Велигден во САД: Трамп прогласи состојба на голема катастрофа во сите 50 држави, првпат во историјата

Донесувањето на мерките од претседателот ги побара гувернерот на Вајоминг Марк Гордон, иако во таа држава до сега не е забележан ниту еден случај на зараза.

Американскиот претседател Доналд Трамп поради епидемијата од коронавирус прогласи состојба на голема катастрофа прво во Вајоминг, а сега и во сите 50 сојузни американски држави.

Според зборовите на портпаролот на Белата куќа Џуд Дир, ова е првпат во историјата состојба на голема катастрофа да биде на сила во сите 50 држави во исто време, пренесува Фокс Њуз.

🚨With @realDonaldTrump’s declaration for WY, the President has now declared for the 1st time in history that a major disaster exist within all 50 states at once. The President continues to respond to the needs of every Governor to protect the health of all Americans. 🇺🇸 #COVID19

