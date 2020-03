Најстариот селектор и уште 400 вработени добија откази поради пандемијата

Сите отпуштени ќе бидат на колективно осигурување како невработени и најверојатно ќе се вратат на своите работни места по завршување на кризата.

Селекторот на Уругвај, Оскар Табарез и уште 400 вработени во тамошната фудбалска Федерација добија откази поради пандемијата на коронавирус.

The Uruguayan football Association have announced that 400 staff members have been laid off due to the coronavirus pandemic

Among the dismissed employees is coach Oscar Tabarez who led the side to the 2011 Copa America title and the 2010 World Cup semi-final in South Africa

