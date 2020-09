Најлуд трансфер ова лето: Рома купи играч од четвртата англиска лига, а ниту еднаш не го гледаше во живо

Младиот 16-годишен Мбуња Алеманџи кој досега играше за англискиот четвртолигаш Кембриџ, денеска направи сензационален трансфер во италијанската Рома.

Алеманџи веќе ги помина лекарските прегледи, имаше презентација во Рим и веќе се приклучи на екипата до 17 години.

Овој трансфер на младиот фудбалер немаше да биде толку голема вест доколку од „римската волчица“ не признаа дека нивните скаути никогаш не го гледале Алеманџи во живо туку само гледале видео материјал од неговите игри.

Mbunya Alemanji: Teenager who swapped Cambridge Utd for Roma. Read on: – https://t.co/0NNpSm3IYv #football pic.twitter.com/hCRKvcPM19

