Најегзотичното селфи на светот е направено во... вселената! (ФОТО) - Слободен печат

Најегзотичното селфи на светот не е направено на „овој свет“, а за да биде тоа така се погрижи астронаутката од агенцијата НАСА, Џесика Мир, која денес со фановите на својот Твитер профил сподели две епски фотографии.

Џесика во јануари беше на две „прошетки“ низ вселената, а можеби нејзиното име ви е познато од првата самостојна женска прошетка во вселената, која се случи во октомври 2019.

Според она што Џесика го сподели на нејзиниот Твитер профил, двете фотографии се направени со помош на Nikon D5 апарат со 28-милиметарска леќа, но истата била во заштитна кутија.

Овие фотографии успеала да ги направи додека лебдела во космосот. На првата фотографија на стаклото од нејзиниот шлем рефлектрира Земјата, а на втората фотографија е нејзиниот одраз во соларната плоча на станицата – кое во овој случај служи како совршено „огледало“ за селфи.

Fine, visor up this time – but at least the magnificent Earth still makes an appearance too. All #spacewalk #selfies (and other photos) made possible with a Nikon D5 with a 28 mm lens in a protective housing (visible in center of 2nd photo). #SelfieSunday pic.twitter.com/AlmUjvCWDj

— Jessica Meir (@Astro_Jessica) January 26, 2020