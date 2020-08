Надал и Федерер се против промени во тенисот бидејќи сега заработуваат милиони 

Австралиецот Енди Херис изјави дека разбира зашто Рожер Федерер и Рафаел Надал се против основањето на нова асоцијација на тенисери чиј иницијатор е Новак Ѓоковиќ, но истакна дека многу работи во тенисот мора да се менуваат.

Новак Ѓоковиќ денеска и официјално го најави создавањето на нова Асоцијација на професионални тенисери (ПТПА), а неколку часа подоцна реагираа и неговите големи ривали, Рожер Федерер и Рафаел Надал.

Тие сметаат дека засега нема потреба од создавање на нова Асоцијација, а австралискиот тенисер Ендрју Херис смета дека знае зашто тие двајца не се согласуваат со Ѓоковиќ.

„Можеби сега не е вистинско време поради моментната ситуација во која се наоѓа тенисот, но којзнае. Запрашајте се зашто Федерер и Надал би сакале примени кога за една година заработуваат преку 100 милиони? Суштината е дека АТП мора многу повеќе да работи отколку што сега го прави тоа“, напиша на својот Твитер профил 205. тенисер на АТП ранг листата.

Maybe now isn’t the right time due to the current climate of where tennis stands,who knows. But ask yourself the question..

What motivation would Fed or Rafa have for change when they are bankrolling 100mill+a year?

Bottom line is ATP need to do so much more than what they are! https://t.co/Wcd85HGlx3

— Andrew Harris (@AndyHarris1994) August 29, 2020