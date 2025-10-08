Ви препорачуваме

ВОЈНА ВО УКРАИНА

Бресквица / Фото: Инстаграм/Бресквица

На српската пејачка Бресквица ѝ забранија влез во Косово, не успеа да одржи концерт во Митровица

К.С.
Пред

Српската пејачка Анѓела Игњатовиќ – Бресквица не успеа да настапи во Косовска Митровица откако ѝ бил забранет влезот на Косово. Поради оваа одлука, нејзиниот најавен концерт вечерва е целосно откажан.

Добиј ги најважните вести, бесплатно на Viber

Препорачано

Според информациите од белградските медиуми, припадници на косовската полиција ја запреле пејачката на административниот премин и ѝ наложиле да се врати, без да бидат објавени точни причини за забраната.

По настанот, Бресквица им се обрати на своите обожаватели кои ја очекуваа на концертот.

„Од срце ви благодарам што издвоивте време да дојдете вечерва, да се дружиме и пееме заедно. За жал, мојот бенд и јас не успеавме да го поминеме административниот премин и вечерва нема да можеме да настапиме, но сигурна сум дека наскоро ќе се видиме и ќе ве известам за нов датум“, порача таа.

Настапот во Северна Митровица го организирала српската политичка партија Српска листа во Косово, а како замена за Бресквица ќе настапи пејачот Боба Ракиќ.

Бресквица минатата година се натпреваруваше на српскиот избор за Песна за Евровизија со композицијата „Гнездо орлово“, песна која предизвика реакции во јавноста поради наводна политичка порака за Косово, што пејачката подоцна категорично го негираше.

Почитуван читателу,

Нашиот пристап до веб содржините е бесплатен, затоа што веруваме во еднаквост при информирањето, без оглед дали некој може да плати или не. Затоа, за да продолжиме со нашата работа, бараме поддршка од нашата заедница на читатели со финансиско поддржување на Слободен печат. Станете член на Слободен печат за да ги помогнете капацитетите кои ќе ни овозможат долгорочна и квалитетна испорака на информации и ЗАЕДНО да обезбедиме слободен и независен глас кој ќе биде СЕКОГАШ НА СТРАНАТА НА НАРОДОТ.

ПОДДРЖЕТЕ ГО СЛОБОДЕН ПЕЧАТ.
СО ПОЧЕТНА СУМА ОД 100 ДЕНАРИ

КЛИКНИ ЗА ДОНАЦИЈА

#магазин #сцена #препорачано #Бресквица
Видео на денот
  • Најново
  • Најчитано

Препорачано од оваа категорија

Прочитајте повеќе

ФОТО | Познатиот актер повеќе не изгледа како што го паметите: Новата трансформација ги остави обожавателите без зборови
Разговор со Нино Величковски, фолк-пејач: Пешачам по 10 километри на 71 година и ме одржува љубовта кон мојата Лидија
Шер сака да го остави својот 40 години помлад партнер: На прагот на 80. одлучи дека ѝ е доста од журки
ВИДЕО | Двете бивши сега се најдобри пријателки: Миранда Кер вели дека со Кети Пери имаат само љубов и разбирање
ВИДЕО | Се обиде да сокрие, но безуспешно: Обожавателите згрозени од лошата навика на Селена Гомез
Моќна исповед на Лејла Рамковска: „Изгубив сè, но токму јогата ме научи повторно да живеам“
ФОТО+ВИДЕО | Никол Кидман моќна на насловната на „Вог“: Актерката изгледа неверојатно по разводот!
ВИДЕО | На Сет Роген му е забрането да биде водител на Еми наградите поради коментари за ковид-19