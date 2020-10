На денешен ден НБА лигата го запозна Мајкл Џордан (ВИДЕО)

Пред точно 36 години, на денешен ден Мајкл Џордан дебитираше во НБА лигата.

На 26. октомври 1984 година на паркетот во сега веќе срушената сала „Чикаго стадиум“ за прв пат на НБА паркетите стапна кошаркарот на Чикаго булс во дресот со број 23.

Тоа беше на натпревар против Вашингтон булетс (сега визардс), а самиот учинок на Џордан беше најава за тоа што може да се очекува од него во продолжение од кариерата.

Џордан натпреварот го заврши со 16 поени, седум асистенции, шест скокови, четири блокади и две украдени топки, а неговиот тим славеше со 109:93.

36 years ago, Michael Jordan made his NBA debut for the Chicago Bulls.

🔺 16 PTS

🔺 6 REB

🔺 7 AST

🔺 4 BLK

🔺 2 STL

We all know how the rest of his career went: 🐐 pic.twitter.com/lXwwowKZ7f

— ESPN (@espn) October 26, 2020