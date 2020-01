Муса ја однесе Хрватска во финалето на Европското првенство - Слободен печат

Ракометната репрезентација на Хрватска е првиот финалист на Европското првенство.

Хрватска во епско полуфинале во кое се играа и продолженија ја совлада Норвешка со 29:28 и в недела во финалето ќе го лови првото европско злато.

Јунак на „коцкестите“ е пикерот Жељко Муса кој во последните секудни го постигна победоносниот гол во натпреварот на кој се играа две продолженија.

Zeljko Musa’s third goal of the tournament – and the one which really counts!@HRStwitt 🇭🇷#ehfeuro2020 #dreamwinremember pic.twitter.com/ZxruhSscMU

— EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2020