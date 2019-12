Мурињо со новогодишно изненадување за навивачите на Тотенхем! (ФОТО) - Слободен печат

Според информациите од Англија, велшкиот интернационалец би можел да се врати во Лондон, бидејќи менаџерот на Тотенхем, Жозе Мурињо во јануари сака да го засили тимот, а Бејл е прв на листата желби.

Се додава дека кон Мадрид би можел да тргне Кристиан Ериксен, на Данецот му истекува договорот на крајот од сезоната со Тотенхем, но поголеми се најавите дека ќе си замине во јануари од лондонскиот клуб.

Gareth Bale ‘in contact’ with Mourinho over shock return to Tottenham which could see Eriksen transfer to Real Madridhttps://t.co/ihbF8vl4Iy

— Rozina (@Sheeraz037) December 27, 2019