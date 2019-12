Мурињо го има победничкиот рецепт на „Боксинг деј“ (ФОТО+ВИДЕО) - Слободен печат

Денеска во првиот натпревар од „Боксинг деј“, Тотенхем пред своите навивачи со резултат 2:1 триумфираше над Брајтон. После првото полувреме водеа гостите од 37. минута, Грос изведе еден прекрасен слободен удар, највисоко во казнетиот простор скокна Вебстер кој со глава ја испрати топката во мрежата на Гацанига.

Во вториот дел се случи комплетниот пресврт на стадионот во Лондон благодарение на Кејн и Али.

Менаџерот Жозе Мурињо кој го води Тотенхем е вистински мајстор кога се во прашање мечевите на „Боксинг деј“. Португалецот никогаш не загубил во осумте премиерлигашки дуели, со учинок од шест победи и две нерешени средби.

8 – Tottenham boss José Mourinho has never lost in eight @premierleague games on Boxing Day (W6 D2), managing more games without defeat on the day than any other manager in the competition. Chosen. #TOTBHA pic.twitter.com/wHACPvFfIe

