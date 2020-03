Му кашлале в лице и побегнале: Mинистерот за здравство на Ирска „жртва“ на МОРБИДНА ИГРА која се шири на социјалните мрежи

Мислеа дека е смешно да ми пријдат и да кашлаат гласно, а потоа да побегнат … се чини дека станува збор за игра на социјалните медиуми, но не е игра, тоа е одвратно- рече Харис.

Ирскиот министер за здравство, Сајмон Херис, изјави дека две лица намерно се искашлalе во неговото лице, како дел од „играта“ која се шири на социјалните мрежи, пишува „Гардијан“.

Херис на прес-конференција за состојбата со коронавирусот во таа земја откри дека му пристапила една двојката вчера додека одел од зградата на Владата до неговата канцеларија во Министерството за здравство во центарот на Даблин.

