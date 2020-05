Мрачните тајни на Џордан: Се ожени од корист, и плаќаше на љубовницата да молчи, рекорден развод!

Мајкл Џордан благодарение на „Последниот танц“ се наоѓа во центарот на вниманието на американската јавност која знае буквално се за неговата играчка кариера, додека додека приватниот живот претставуваше голема мистерија, освен податокот дека обожуваше да се обложува и да игра голф.

Секогаш кога ќе се појавеше на кошаркарските терени ги оставаше фановите без здив, но во приватниот живот не беше така безгрешен како со баскетот.

Алибито за првото пензионирање во 1993 година, Џордан го најде во убиството во неговиот татко, како и заситувањето од кошарката по трите едноподруго освоени титули. Од друга страна се шпекулираше за компромис со НБА лигата која му се закануваше со суспензија поради коцкарските долгови. Освен коцката и голфот, сакаше уште една работа – жени.

Првата голема љубов на Џордан беше Хуанита Ваној со која се ожени 1989 година, иако се верија на 31 декември 1986 година. Непосредно пред венчавката, на Џордан му се „случи“ бременоста на Хуанита со нивниот прв син, Џефри. Мајкл не планираше толку рано да стане татко, но ја прифати „грешката“ и со Хуанита го кажаа судбоносното „Да“ во една од капелите во Лас Вегас и тоа во 3.30 часот после полноќ.

On September 2, 1989, Michael Jordan married Juanita Vanoy at the Little White Wedding Chapel in Las Vegas. #MichaelJordan #Wedding #Vegas pic.twitter.com/1Hu5j17bpK

— On This Day in the 80’s (@OTDinthe80s) September 2, 2018