Може да го мразите или сакаме, ама Мурињо е човек со големо срце (ВИДЕО)

Менаџерот на Тотенхем одлучи на свој начин да им помогне на загрозените од коронавирусот во Англија.

Португалецот остана во Лондон и се стави во служба на заедницата, тој ќе разнесува овошје и зеленчук низ англискиот град на сите лица на кои тоа им е потребно.

Намирниците се од градината на Тотенхем и се користат за исхрана на фудбалерите, но и премиерлигашот и Мурињо одлучија да дадат свој допринос во борбата со коронавирусот.

– Се надевам дека сите сте добро. Мора да им кажам едно големо благодарам на сите кои се наоѓаат во првите линии во борбата со вирусот поради нас – рече Мурињо.

A message from the Head Coach…

👏🏻 Jose will be volunteering his time to make weekly deliveries from our Training Centre to the food distribution hub at Tottenham Hotspur Stadium. 💙#THFC ⚪️ #COYS pic.twitter.com/gfDALFWYxi

— Tottenham Hotspur (at 🏡) (@SpursOfficial) April 23, 2020