МОТО ГП: Бањаја со рекорд до пол позицијата во Катар

Италијанецот на најдобар начин ја започнува кариерата во Дукати, на првиот викенд, прва пол позиција и тоа со рекорд на патеката Лосаил. Бањаја стана првиот возач кој еден круг извозел под 1.53 минути, неговото најдобро време кое му ја донесе пол позицијата пред првата трка ја освои со време од 1:52.772 минути.

What a way to mark your factory @ducaticorse debut! 🥇@PeccoBagnaia will lead them away for the 2021 #MotoGP season opener! 🔝#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/JHkvzS39U5

— MotoGP™🏁 (@MotoGP) March 27, 2021