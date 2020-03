Морничава снимка од роденденот на познтата Русинка: Ставиле сув мраз во базенот и починале (ВОЗНЕМИРУВАЧКО ВИДЕО)

View this post on Instagram

Вот как гости на вечеринке блогерши Екатерины Диденко в московской сауне бросали сухой лёд в бассейн. И затем сразу прыгали туда же. "Он умер! Всё, его больше нет", – шутили друзья за несколько минут до трагедии. Трое из тех, кто залез в воду, погибли. В том числе и муж девушки