Млад ерменски голман загина во Нагорно Карабах

Ерменскиот чувар на мрежата Гагик Абрахамјан (18) загина во борбите меѓу ерменските и азербејџанските сили во Нагорно Карабах, соопшти денеска неговиот клуб Пјуник.

Младиот фудбалер тргна во војна уште на почетокот од конфликтот, посочуваат од најтрофејната ерменска екипа на Фејсбук.

– Тој имаше само 18 години и беше повикан во младинските репрезентации на Ерменија. Наше сочувство до родителите, семејството и пријателите на Гагик – се вели во соопштението.

@FC_Pyunik alumnus Gagik Abrahamyan, who was in compulsory military service, died while doing his duty to the homeland during the war in #Artsakh.

Our condolences to Gagik's parents, relatives and friends.

Eternal glory, Gagik.#RIP https://t.co/pBx1wNAaIO pic.twitter.com/gZlI6w2w3V

— FC Pyunik (@FC_Pyunik) November 1, 2020