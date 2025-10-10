Мит или вистина? – Научниците открија дали навистина постои љубов на прв поглед
Љубовта на прв поглед е една од најромантичните идеи што човештвото ги познава. Од античките митови до модерните филмови, тој момент кога погледите се сретнуваат и времето застанува, станал симбол на „вистинската љубов“. Сепак, психолозите и невролозите велат дека она што често го нарекуваме љубов на прв поглед, има многу повеќе врска со биологијата, отколку со магијата, пишува „БетерХелп“.
Одговорот се крие во мозокот
Во првите неколку секунди кога ќе здогледаме личност што ни се допаѓа, мозокот ослободува коктел од хормони – допамин, окситоцин и адреналин кои предизвикуваат чувство на еуфорија, забрзано чукање на срцето и возбуда. Тој физиолошки одговор честопати го доживуваме како „знак од судбината“, иако всушност станува збор за хемиска реакција на телото на силна привлечност.
Според истражување на Универзитетот Сиракјуз, потребни се само 0,2 секунди за да се активираат мозочните процеси што предизвикуваат чувство на вљубеност. Затоа многу луѓе љубовта на прв поглед ја опишуваат како „електричен удар“ или „необјаснива поврзаност“.
Почетна искра – но не и целосна љубов
Клиничкиот психолог д-р Карла Мари Менли објаснува дека „таа моментална искра не е нужно илузија, но е само почеток на процес што може да се развие во љубов или пак да згасне исто толку брзо колку што се појавил“.
Со други зборови, љубовта на прв поглед може да постои како почетна точка, но не и како целосно оформено чувство. Она што следува запознавање, доверба и заеднички вредности е тоа што решава дали таа прва искра ќе прерасне во вистинска приказна.
Кога „судбината“ не е тоа што мислиме
Повеќето луѓе сакаат да веруваат дека постои „совршен“ партнер за нив, кој ќе се појави во вистинскиот момент. Тоа верување во судбина носи утеха но може и да води кон идеализација.
Професорот по комуникации Бет Рибарски истакнува дека:
„Моменталната привлечност не значи автоматски и обострана врска личноста што ви изгледа совршено можеби воопшто не чувствува исто.“
Покрај тоа, идеализирањето на првиот момент може подоцна да доведе до нереални очекувања од врската. Љубовта на прв поглед е, всушност, емоционален импулс што често го претвораме во романтична приказна, бидејќи така мозокот се обидува да најде смисла во нешто што сме го доживеале интензивно и неочекувано.
Може ли љубовта на прв поглед да биде вистинска?
Иако науката го демистифицира концептот на љубов на прв поглед, таа не ја исклучува можноста ваквата врска да прерасне во нешто трајно. Истражувањата покажуваат дека паровите кои доживеале моментална привлечност можат да имаат подеднакво стабилни односи како и оние што љубовта ја граделе постепено сè додека ги поврзуваат слични карактери, вредности и емоции.
Во такви случаи, љубовта на прв поглед станува симбол на моментот кога две души се препознале – искра што запалила нешто подлабоко.
Значи, можеби не секоја љубов на прв поглед е судбинска, но секоја вистинска љубов има еден момент кога сè станува јасно било да трае една секунда, или цел живот.