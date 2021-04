Милвоки му даде максимален договор на Џру Холидеј

Бекот на Милвоки бакс, Џру Холидеј потпиша нов четиригодишен договор со „елените“ вреден 160 милиони долари, објави новинарот Шамс Чаранија.

Холидеј во Милвоки пристигна од Њу Орлеанс пеликанс пред почетокот на сезоната преку размена со која бакси сакаа да го засилат ростерот и на првата ѕвезда на екипата, Јанис Адетокумпо да им донесат квалитетни соиграчи.

