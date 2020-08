Милвоки и Јанис направија пресврт во плеј-оф серијата со Орландо (ВИДЕО)

Милвоки бакс поведе со 2:1 во победи во првата рунда од плеј-офот против магичните.

Најдобриот тим во Источната конференција брзо се созеде од поразот во првиот натпревар и ја врати предноста во серијата против Орландо меџик. Милвоки во третиот натпревар славеше до 121:107, а победата не беше доведена во прашање во ниту еден момент.

Милвоки по првата четвртина имаше предност од осум поени, а втората ја решија во своја корист со 39:20 и на одмор заминаа со дури 27 поени разлика со што беа решени сите дилеми околу победникот.

Освен одличната игра на Милвоки, првото полувреме го одбележа и тепачката помеѓу Марвин Вилијамс и Џејмс Енис кои веднаш беа исклучени.

James Ennis and Marvin Williams got into it 😳 pic.twitter.com/mHdXwjzDky

— Bleacher Report (@BleacherReport) August 22, 2020